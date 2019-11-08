Xiaomi Mi Watch с 1,78-дюймовым AMOLED-экраном и стоимостью $ 400

Xiaomi официально представила свои новые умные часы Mi Watch, который работают на ОС Google Wear и стоят менее $ 400.

Часы получили 1,78-дюймовым квадратный экран AMOLED с четырехгранным изогнутым дизайном и плотностью пикселей 326 точек на дюйм. Он работает на чипсете Qualcomm Snapdragon Wear 3100 и 1 ГБ ОЗУ.

MIUI на базе ОС Google Wear, как утверждает Xiaomi, обеспечивает революционный пользовательский интерфейс, имеет более 100 вариантов выбора для набора номеров и более 40 наиболее часто используемых приложений для загрузки пользователями. В MIUI for Watch есть AI-помощник для активации воспроизведения музыки, телефонных звонков и навигации с помощью голосовых команд.

Другие характеристики включают в себя независимые динамики, NFC, Wi-Fi, Bluetooth, встроенный шестиосевой датчик, датчик контроля сердечного ритма 3-го поколения, до 10 спортивных режимов, совместимость с FirstBeat для мониторинга качества сна, артериального давления, частоты сердечных сокращений и физической энергии, а также поддержки eSIM. Mi Watch доступны в черном и серебристом цвете.