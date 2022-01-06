Xiaomi Mix 5 Pro выйдет вместо Xiaomi 12 Ultra

Пару дней назад в сети появились фотографии алюминиевой болванки, на которой, как утверждалось, изображен смартфон Xiaomi 12 Ultra. Сегодня сразу несколько авторитетных инсайдеров сообщили о том, что это не Xiaomi 12 Ultra, а Mix 5 Pro. Именно он должен получить огромную основную камеру, в создании которой принимали участие специалисты компании Leica. Предполагается, что главный модуль будет основан на 50-Мп датчике изображения Samsung ISOCELL GN5, а три остальных модуля – на сенсорах разрешением по 48 Мп. Официальный релиз Xiaomi Mix 5 Pro ожидается в марте этого года.