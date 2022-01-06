Xiaomi Mix 5 получил 20-Мп подэкранную камеру

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Xiaomi Mix 5, релиз которого ожидается в марте этого года. Утверждается, что аппарат получит улучшенную по сравнению с предыдущим поколением подэкранную селфи-камеру. Напомним, что в Xiaomi Mix 4 использовался модуль разрешением 20 Мп. Новый датчик более высокого разрешения будет работать под FullHD-дисплеем Huaxing Optoelectronic. При этом модуль будет более незаметным благодаря новой схеме расположения пикселей.

Ранее стало известно, что Xiaomi Mix 5 оснастят флагманской восьмиядерной платформой Snapdragon 8 Gen 1 и многомодульную основную камеру, созданную в сотрудничестве с компанией Leica.