Xiaomi Mix 5 получит 48-Мп подэкранную камеру

Профильное издание Xiaomiui поделилось подробностями о флагманских смартфонах Xiaomi Mix 5 и Xiaomi Mix 5 Pro, релиз которых ожидается во втором квартале этого года. Утверждается, что старшую модель оснастят процессором обработки изображений Surge C2, который придет на смену Surge C1. Также оба смартфона получат улучшенную фронтальную камеру с датчиком разрешением 48 Мп против 20 Мп в предыдущем поколении.

Что до основной камеры Xiaomi Mix 5, то здесь нас ждет 50 Мп главный модуль с оптической стабилизацией, телефото-модуль разрешением 48 Мп с 2-кратным оптическим зумом и 48-Мп сверхширокоугольный модуль. Старшая модель отличается телефото-модулем с оптической стабилизацией и 5-кратным оптическим зумом, а также сверхширокоугольной камерой с более широким углом обзора.