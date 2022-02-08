Xiaomi Mix 5 получит 50-Мп подэкранную камеру

В сети появились подробности о смартфоне Xiaomi Mix 5, официальный релиз которого ожидается уже в следующем месяце. Устройству приписывают дисплей производства Huaxing Optoelectronics с разрешением Full HD+, топовую восьмиядерную платформу Snapdragon 8 Gen 1, батарею ёмкостью 4600 мАч, поддержку 120-Вт проводной зарядки, подэкранную селфи-камеру разрешением 50 Мп и чип для обработки фото Surge C2, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX800 и оптическая стабилизация), 48 Мп (сверхширик) и 48 Мп (телевик с оптической стабилизацией). Также ожидается выход модели Xiaomi Mix 5 Pro, однако её характеристики пока не приводятся.