Xiaomi Mix Fold 2 дебютирует вместе с Xiaomi 12 Ultra

В этом году компания Xiaomi выпустит Mix Fold 2, и новые утечки дают некоторые подробности о том, чего ожидать от грядущей складной модели. Как стало известно, Mix Fold 2 может дебютировать с невероятным механизмом складывания, который позволяет ему складываться в обе стороны, текущие складные телефоны допускают угол складывания 180 °.

Эта функция, по-видимому, упоминается в коде Mi, найденном источником, что придает большое значение этой идее. Xiaomi продвигала дизайн смартфонов на протяжении многих лет с такими телефонами, как оригинальный Mi Mix и Mi Mix Alpha , поэтому неудивительно, что они первыми представят новую технологию. По словам Xiaomi, Mix Fold 2 дебютирует в июне и будет эксклюзивным для Китая. Также информация указывает на то, что складной телефон будет запущен вместе с Xiaomi 12 Ultra. Предположительно, запуск состоится 20 июня.
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