Xiaomi Mix Fold 3 получит продвинутую камеру

Известный правдивыми утечками по смартфонам Xiaomi инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о складной модели Mix Fold 3, которая еще не была представлена официально. Утверждается, что новинку оснастят 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и основной камерой с четырьмя модулями. Помимо главного и широкоугольного модулей будут камеры с телеобъективом, которые обеспечат трехкратный и пятикратный оптический зум. Также сообщается о поддержке быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт и беспроводной зарядке на 50 Вт. Какой дисплей получит грядущая новинка, не раскрывается, но Mix Fold 2 оснащается 8-дюймовым гибким и 6,56-дюймовым внешним экранами.