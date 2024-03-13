Xiaomi Mix Fold 4 выпустят уже этим летом

Стоит напомнить, что китайская компания Xiaomi выпустила свой складной флагманский смартфон Mix Fold 3 в прошлом августе, а теперь производитель активно работает над Mix Fold 4. Более того, инсайдеры считают, что, возможно, компания вновь планирует провести презентацию летом и выпустить новый гаджет в релиз совсем скоро. Кроме того, сегодня инсайдер из Азии поделился списком характеристик Mix Fold 4 — это не совсем полный список спецификаций, но он предоставляет достаточно много деталей о грядущем складном смартфоне. Например, Mix Fold 4 будет иметь слегка уменьшенный складной экран по сравнению с предшественником, поддержку двусторонней спутниковой связи, сертификат защиты от воды, уникальный линейный вибромотор и множество мелких апгрейдов по корпусу.

Также поставщик секретной информации считает, что шарнир смартфоны был усилен и теперь будет более чем прочным — хотя он и ранее не страдал от проблем с надёжностью на самом деле. Устройство будет поставляться с 16 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ памяти для хранения данных, аккумулятором на 5 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт и основной камерой на 50 Мп с большой диафрагмой, а также новым телеобъективом. Конечно, компания также будет использовать сверхширокоугольный камеру, как и в предыдущем гаджете. И, естественно, ожидается, что смартфон будет использовать процессор Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm. Но пока что эти данные официально никто не подтверждал, что вполне логично.