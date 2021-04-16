Xiaomi Mix Fold принес $60 млн за минуту

Компания Xiaomi объявила о том, что появившийся сегодня в продаже складной смартфон Mix Fold принес ей 60 миллионов долларов всего за минуту. Версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти оценена в 1300 евро, с 12/512 ГБ – 1430 евро и 16/512 ГБ – 1700 евро. По грубым подсчетам было реализовано примерно 40 тысяч экземпляров.

Напомним, что главными особенностями новинки являются 8,01-дюймовый AMOLED-дисплеем с разрешением 2480:1860 пикселей, яркостью 600 кд/м2, поддержкой Dolby Vision и HDR10+, внешний 6,52-дюймовый экран с разрешением 2520:840 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и яркостью 700 кд/м2, а также топовый процессор Qualcomm Snapdragon 888.