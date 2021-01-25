Xiaomi, Oppo и Vivo готовят складные смартфоны

Некоторое время назад, в январе 2021 года, был замечен складной смартфон Xiaomi с MIUI 12. С тех пор ходят слухи, что компания выпустит новое складное устройство в конце этого года. Теперь в новом слитом отчете производителя говорится, что другие китайские OEM-производители также планируют выпуск своих складных смартфонов, которые также будут выпущены в этом году. Согласно известному источнику утечек, Xiaomi, Oppo и Vivo готовятся к запуску нового складного смартфона в конце этого года. Естественно, никакой информации о характеристиках или возможностях продукта пока что никто не раскрывает, так что ждать слива данных стоит гораздо позже. Но, в любом случае, это отличная возможность получить крутое устройство нового формата сразу от нескольких производителей.