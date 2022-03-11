Xiaomi, Oppo и Vivo ведут переговоры с индийскими фирмами о производстве телефонов для глобального экспорта

Три крупнейших китайских бренда смартфонов ведут переговоры с индийскими производителями о локальном производстве телефонов для глобального экспорта, что является конкретным шагом на пути к превращению страны в центр производства электроники.

Xiaomi , Oppo и Vivo ведут переговоры с индийскими производителями телефонов , надеясь воспользоваться денежными стимулами, которые легко доступны местным фирмам. План состоит в том, чтобы заполучить Lava International и Dixon Technologies, чтобы собрать телефоны и начать экспортировать их уже в этом году. Такое сотрудничество стало бы важной вехой для отрасли, в которой все больше доминируют китайские бренды. Китай является крупнейшим в мире потребителем и производителем смартфонов. Правительство давно настаивает на том, чтобы зарубежные бренды увеличивали экспорт в Индию, самому быстрорастущему рынку смартфонов в мире.