Xiaomi POCO X2 получил обновление до Android 11

Китайская компания Xiaomi выпустил последнее обновление ОС Android 11 для смартфона POCO X2.

Смартфон POCO X2 получил новое обновление версии MIUI 12.1 с версией прошивки 12.1.2.0.RGHINXM. Это обновление не только включает в себя несколько исправлений ошибок и исправлений безопасности, но также включает стабильную версию Android 11. Обновление весит 2.6 ГБ и развертывается на устройстве через обновление OTA (Over-The-Air). Ещё обновление также включает последнее исправление безопасности от января 2021 года. Новое обновление также исправляет критическую ошибку скрипящего шума, которая возникала в определенных сценариях отключения экрана.
Комментарии и отзывы Xiaomi POCO X2
Обзоры:
Обзор realme 7 8/128GB. Симпатичный среднебюджетник с дисплеем на 90 ГцОбзор realme 7 8/128GB. Симпатичный среднебюджетник с дисплеем на 90 Гц
Лучший защищенный смартфон. Blackview BV6800 ProЛучший защищенный смартфон. Blackview BV6800 Pro
Обзор Itel Vision 1 2/32GB. Недорогой смартфон с IPS-дисплеемОбзор Itel Vision 1 2/32GB. Недорогой смартфон с IPS-дисплеем
Новости:
Стала известна дата выхода флагмана Honor V40

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщил о том, что флагманский смартфон Hovor V40 будет официа...
Honor View 40 выйдет с сервисами Google

Если вы следите за ситуацией на рынке, то знаете, что Honor стала независимой компанией в ноябре 2020 год...
Изображения Motorola Nio появились в сети

Смартфон Motorola Nio - по слухам, станет новым флагманом компании Motorola. В преддверии официального за...
Тесты кастомного водяного охлаждения Palit GeForce RTX 3090 GamingPro (NED3090019SB-132BA)Тесты кастомного водяного охлаждения Palit GeForce RTX 3090 GamingPro (NED3090019SB-132BA)
Обзор IPPON Back Comfo Pro II 1050. Линейно-интерактивный ИБП для дома и офисаОбзор IPPON Back Comfo Pro II 1050. Линейно-интерактивный ИБП для дома и офиса
Лучшие сушильные машины. Candy GVS H10A2TCE-07Лучшие сушильные машины. Candy GVS H10A2TCE-07
Обзор Picooc X1 Pro. Умный монитор сердечного ритмаОбзор Picooc X1 Pro. Умный монитор сердечного ритма
Обзор TrendVision 4K. Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi и GPSОбзор TrendVision 4K. Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi и GPS
Huawei запускает новую акцию AppGallery ...
Huawei запускает новую акцию AppGallery Компания Huawei объявила о запуске нового специально разработанного рекламного пакета для своей платформы...
OnePlus 8 Pro будут обновлять до 2023 го...
OnePlus 8 Pro будут обновлять до 2023 гоКомпания OnePlus опубликовала план по обновлению смартфонов OnePlus 8, OnePlus 8 5G и OnePlus 8 Pro. Итак...
THQ Nordic приобрела игровую студию Purp...
THQ Nordic приобрела игровую студию PurpTHQ Nordic объявила о завершении сделки по приобретению венской студии Purple Lamp. Финансовые условия сд...
Рынок восстановленных смартфонов в упадк...
Рынок восстановленных смартфонов в упадкКак мы все знаем, COVID-19 затронул в негативном каждый сектор, от технологий до сельского хозяйства, и и...
Компания ORAXEAT представила игровое кре...
Компания ORAXEAT представила игровое креКомпания ORAXEAT представила игровое кресло TK900. Обивка кресла выполнена из искусственной кожи с отделк...
World of Warcraft: Shadowlands официальн...
World of Warcraft: Shadowlands официальнСостоялся запуск долгожданной игры World of Warcraft: Shadowlands. ...
IMILAB C20 - не просто камера видеонаблю...
IMILAB C20 - не просто камера видеонаблюВ последнее время тема умного дома весьма активно развивается во всех направлениях, предоставляя пользова...
В линейку мониторов Samsung Odyssey доба...
В линейку мониторов Samsung Odyssey добаSamsung Odyssey G3 F27G33TFWU - 27 дюймовый монитор с 8-битной VA панелью с частотой обновления 144 Гц и ...
Смарт-ТВ Huawei Smart Screen S и S Pro п...
Смарт-ТВ Huawei Smart Screen S и S Pro пМагазин JD.com уже начал продажи смарт-телевизоров Huawei Smart Screen S и Screen S Pro, хотя изначально ...
Обзор KIVI 55U710KB 55" (2020). Недорого...
Обзор KIVI 55U710KB 55Не так давно стартовали продажи игровых консолей нового поколения, Sony PlayStation 5 и Xbox Series X, пр...
Airpods Max Golden от Caviar продаются в...
Airpods Max Golden от Caviar продаются вCaviar представила специальную версию беспроводных наушников Apple AirPods Max. Эксклюзивные версии предс...
OPPO получила патент на модульную камеру...
OPPO получила патент на модульную камеруБольшинство крупных производителей смартфонов действительно ненавидят фронтальные камеры, так как это дов...
Обзор SteelSeries Rival 3 Wireless. Беспроводная мышка с точным сенсоромОбзор SteelSeries Rival 3 Wireless. Беспроводная мышка с точным сенсором
Обзор Yeedi K650. Робот-пылесос с влажной уборкой и Google HomeОбзор Yeedi K650. Робот-пылесос с влажной уборкой и Google Home
Тест Cyberpunk 2077 в 4K с актуальными видеокартамиТест Cyberpunk 2077 в 4K с актуальными видеокартами
Обзор Midea VCR09B. Робот-пылесос с влажной уборкой и Wi-FiОбзор Midea VCR09B. Робот-пылесос с влажной уборкой и Wi-Fi
Обзор Satechi Water-Resistant Laptop Carrying Case with Pockets 15. Сумка для ультрабукаОбзор Satechi Water-Resistant Laptop Carrying Case with Pockets 15. Сумка для ультрабука
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor