Xiaomi POCO X2 получил обновление до Android 11

Китайская компания Xiaomi выпустил последнее обновление ОС Android 11 для смартфона POCO X2.

Смартфон POCO X2 получил новое обновление версии MIUI 12.1 с версией прошивки 12.1.2.0.RGHINXM. Это обновление не только включает в себя несколько исправлений ошибок и исправлений безопасности, но также включает стабильную версию Android 11. Обновление весит 2.6 ГБ и развертывается на устройстве через обновление OTA (Over-The-Air). Ещё обновление также включает последнее исправление безопасности от января 2021 года. Новое обновление также исправляет критическую ошибку скрипящего шума, которая возникала в определенных сценариях отключения экрана.