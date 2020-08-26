Xiaomi POCO X3 показали на рендерах

В сеть утекли официальные рендеры смартфона Xiaomi POCO X3, который может стать главным конкурентом доступного флагмана OnePlus Nord. Отметим необычный дизайн тыльной квадрокамеры и врезанную в экран одинарную фронтальную камеру. По предварительным данным, аппарат получит основную камеру с главным модулем разрешением 64 Мп, фронтальную камеру разрешением 20 Мп, 6,67-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор ёмкостью 5160 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 33 Вт, также еще не представленную официально платформу Qualcomm Snapdragon 732G. Официальный дебют POCO X3 ожидается 8 сентября.

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