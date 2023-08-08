Xiaomi Pad 6 Max засветился в бенчмарке с мощным процессором

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о планшете Xiaomi Pad 6 Max, официальный релиз которого может состояться уже в этом месяце. Устройство с модельным наименованием 2307BRPDCC показало результат в 1752 и 4618 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Бенчмарк подтвердил наличие производительной однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 13 с фирменной прошивкой MIUI 14.

По предварительным данным, планшет также получит 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 2,8K и кадровой частотой 144 Гц, поддержку проводной зарядки мощностью 67-Вт и тыльную камеру разрешением 50 Мп.