Xiaomi Pad 6 Max засветился в бенчмарке с мощным процессором

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о планшете Xiaomi Pad 6 Max, официальный релиз которого может состояться уже в этом месяце. Устройство с модельным наименованием 2307BRPDCC показало результат в 1752 и 4618 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Бенчмарк подтвердил наличие производительной однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 13 с фирменной прошивкой MIUI 14.

По предварительным данным, планшет также получит 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 2,8K и кадровой частотой 144 Гц, поддержку проводной зарядки мощностью 67-Вт и тыльную камеру разрешением 50 Мп.
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