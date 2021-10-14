Xiaomi Poco M4 появился на сайте FCC

Новое устройство Poco появилось в недавних документах FCC, и судя по всему, это грядущий Xiaomi Poco M4 Pro. Конечно, как это обычно бывает со списками FCC информации мало, список не раскроет многого о телефоне. Федеральная комиссия по связи (FCC) является независимым агентством правительства Соединенных Штатов, которое регулирует связь по радио, телевидению, проводным, спутниковым и кабельным каналам на всей территории Соединенных Штатов.

Xiaomi Poco M4 Pro будет выпущен в двух вариантах памяти - 4 ГБ / 64 ГБ и 8 ГБ / 128 ГБ и будет поддерживать 5G и NFC. Телефон будет работать на последней платформе Xiaomi MIUI 12.5. Больше пока никакой информации по данному смартфону из списка FCC получить не удалось.