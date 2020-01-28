Xiaomi Poco X2 получит дисплей на 120 Гц

Xiaomi Poco объявила дату презентации своего нового смартфона Xiaomi Poco X2, также компания подтвердила некоторые характеристики смартфона.

В интернете появился постер, согласно которому смартфон получит дисплей RealityFlow с частотой обновления изображения 120 Гц.

Также смартфон получит 6.67 дюймовый IPS LCD дисплей с разрешением FHD+ и отверстие для двойной селфи-камеры. Xiaomi Poco X2 оснастят новым игровым процессором Qualcomm Snapdragon 730G в паре 6/8 ГБ ОЗУ. Ещё смартфон оснастят основной камерой с четырьмя модулями на 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. За автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 25 Вт. Xiaomi Poco X2 получит NFC модуль для бесконтактных платежей Google Pay.