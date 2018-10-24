Xiaomi Pocophone F1 сможет записывать видео в режиме 4K/60fps

2018-10-24, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Pocophone F1 ; [81]
Одним из минусов дешевого флагмана Xiaomi Pocophone F1 является невозможность потокового воспроизведения HD-контента из Netflix, Amazon Prime Video и Hulu. А все из-за того, что аппарат не поддерживает защиту Widevine L1 от Google, которая применяется в стриминговых сервисах для предотвращения копирования и незаконного распространения видео. Сегодня китайский производитель объявил о том, что поддержка Widevine L1 появится в грядущем обновлении. Также в Xiaomi обещают добавить возможность записи видео в разрешении 4К при 60 кадрах в секунду.

Напомним, что Pocophone F1 оснащается топовым чипсетом Snapdragon 845, системой охлаждения на базе тепловых трубок, 6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128/256 ГБ флэш-памяти, 6,18 дюймовым дисплеем с разрешением 2246:1080 пикселей, сдвоенной основной камерой с 12 Мп датчиком Sony IMX363 и 5 Мп вспомогательным модулем с дифрагмой F/1.9, 20 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки и зарядным устройством Quick Charge 3.0 в комплекте, а также MIUI 9.6 на базе Android Oreo с грядущим обновлением до MIUI 10 на базе Android Pie.

Комментарии:
Представлен корпус Thermaltake Core P3 T...
Представлен корпус Thermaltake Core P3 TКомпания Thermaltake пополнила ассортимент корпусов моделью Core P3 Tempered Glass Curved Edition, котора...
UMIDIGI и его новинка ...
UMIDIGI и его новинка Аппарат получил батарею на 3300 мАч. Одного заряда, как обещает производитель, должно хватать на 24 часа ...
Флагман Samsung Galaxy S10 может получит...
Флагман Samsung Galaxy S10 может получитКитайские сетевые источники поделились свежими подробностями относительно флагманского смартфона Samsung ...
Бюджетный смартфон Umidigi A3 Pro получи...
Бюджетный смартфон Umidigi A3 Pro получиКомпания Umidigi пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Umidigi A3 Pro, которая получила совр...
Смартфон-слайдер Honor Magic 2 показали ...
Смартфон-слайдер Honor Magic 2 показали Компания Huawei опубликовал новое видео, посвященное флагманскому смартфону-слайдеру Honor Magic 2. Напом...
Стала известна цена смартфона Xiaomi Mi ...
Стала известна цена смартфона Xiaomi Mi В сеть утек скриншот из официального интернет-магазина Xiaomi, который раскрывает стоимость еще не предст...
Опубликованы новые рендеры смартфона Sam...
Опубликованы новые рендеры смартфона SamВ сети появилось несколько новых концепт-изображений флагманского смартфона Samsung Galaxy S10, который б...
Обновление Samsung Galaxy Watch улучшает...
Обновление Samsung Galaxy Watch улучшаетПоследнее обновление для Samsung Galaxy Watch внес пару улучшений в функцию отслеживания сна. До сих пор ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор AeroCool KCAS PLUS 650M 650W. Недорогой блок питания с модульным питанием и 80Plus BronseОбзор AeroCool KCAS PLUS 650M 650W. Недорогой блок питания с модульным питанием и 80Plus Bronse
Обзор CARCAM Q8. Видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор CARCAM Q8. Видеорегистратор с магнитным креплением
Обзор Hisense H55U7A. 55-дюймовый 4К-телевизор с HDRОбзор Hisense H55U7A. 55-дюймовый 4К-телевизор с HDR
Обзор Playme TIO. Видеорегистратор с магнитным креплением, GPS и Wi-FiОбзор Playme TIO. Видеорегистратор с магнитным креплением, GPS и Wi-Fi
Обзор Huawei P20 Pro. Главный камерафон спустя полгодаОбзор Huawei P20 Pro. Главный камерафон спустя полгода
Обзор плюсов и минусов смартфона Nokia 7.1 Обзор плюсов и минусов смартфона Nokia 7.1
Обзор Digma FreeDrive Action FULL HD. Видеорегистратор в форм-факторе экшн-камерыОбзор Digma FreeDrive Action FULL HD. Видеорегистратор в форм-факторе экшн-камеры
Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A7 (2018) Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A7 (2018)
Предварительный обзор BQ BQ-6200L Aurora...
Предварительный обзор BQ BQ-6200L AuroraБольшинство пользователей почему-то уверены, что крутые флагманы сейчас выпускают только Apple с Huawei. ...
Обзор Soulcalibur VI. Лучший файтинг сов...
Обзор Soulcalibur VI. Лучший файтинг совЯ никогда не являлся большим поклонником файтингов. То есть, конечно же, играл в Мортал Комбат с друзьями...
Предварительный обзор Lenovo S5 Pro. Сти...
Предварительный обзор Lenovo S5 Pro. СтиДалеко не всем пользователям нужен флагманский смартфон. Нужно понимать, что продукт среднего класса от т...
Обзор Call of Duty: Black Ops 4. И без с...
Обзор Call of Duty: Black Ops 4. И без сВ жанре шутеров сейчас очень много достойных проектов — крупные студии запускают свои вариации королевски...
Предварительный обзор Vertu Aster P. Меч...
Предварительный обзор Vertu Aster P. МечНекоторое время назад в сети появилась информация о том, что компания Vertu планирует вернуться на рынок ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Boo...
Предварительный обзор Samsung Galaxy BooНа рынке мобильных устройств в последнее время происходит что-то весьма странное. То компании активно пок...
Игромир и Comic Con 2018 собрали 170 000...
Игромир и Comic Con 2018 собрали 170 000На днях завершилось главное событие для всех геймеров, любителей фантастики и гик-молодежи нашей страны –...
Предварительный обзор Huawei Mate 20X. Г...
Предварительный обзор Huawei Mate 20X. ГВ последнее время производители перестали стеснять себя в плане диагонали дисплея смартфонов — буквально ...
Обзор Mini Thief. Воруем пиксели...
Обзор Mini Thief. Воруем пикселиКогда крупные проекты надоедают, а это бывает очень часто, хочется поиграть во что-то более простое. Да и...
NVIDIA представила новую коллекцию… одеж...
NVIDIA представила новую коллекцию… одежМало кто задумывается, но оказывается геймеры – тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. Например, не...
Предварительный обзор Huawei Watch GT. Ш...
Предварительный обзор Huawei Watch GT. ШРынок умных часов активно умирает — об этом говорят как аналитики рынка, так и те, кто сами эти часы прои...
Обзор Warparty. Стратегия с большим поте...
Обзор Warparty. Стратегия с большим потеНас очень заинтересовала игра Warparty, так как она представляет собой интересную реализацию жанра страте...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor