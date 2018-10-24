Xiaomi Pocophone F1 сможет записывать видео в режиме 4K/60fps

Одним из минусов дешевого флагмана Xiaomi Pocophone F1 является невозможность потокового воспроизведения HD-контента из Netflix, Amazon Prime Video и Hulu. А все из-за того, что аппарат не поддерживает защиту Widevine L1 от Google, которая применяется в стриминговых сервисах для предотвращения копирования и незаконного распространения видео. Сегодня китайский производитель объявил о том, что поддержка Widevine L1 появится в грядущем обновлении. Также в Xiaomi обещают добавить возможность записи видео в разрешении 4К при 60 кадрах в секунду.

Напомним, что Pocophone F1 оснащается топовым чипсетом Snapdragon 845, системой охлаждения на базе тепловых трубок, 6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128/256 ГБ флэш-памяти, 6,18 дюймовым дисплеем с разрешением 2246:1080 пикселей, сдвоенной основной камерой с 12 Мп датчиком Sony IMX363 и 5 Мп вспомогательным модулем с дифрагмой F/1.9, 20 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки и зарядным устройством Quick Charge 3.0 в комплекте, а также MIUI 9.6 на базе Android Oreo с грядущим обновлением до MIUI 10 на базе Android Pie.