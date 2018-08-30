Дешевый флагман Xiaomi Pocophone F1 вышел в России

Как и было объявлено несколько дней назад, сегодня компания Xiaomi дала старт российским продажам смартфона Pocophone F1. Новинка уже продается в Индии по цене 300 долларов, что делает его самым доступным смартфоном на топовом чипсете Snapdragon 845. Сразу отметим, что международная версия Pocophone F1 стоит дороже. В России аппарат оценен в 23 999 рублей за версию с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти и 25 999 рублей за модель на 6 ГБ+128 ГБ. При этом в официальном интернет-магазине Mi.com по сниженной цене его продают по сниженной цене: 20 990 рублей и 22 990 рублей. Правда, второй версии пока нет в наличии. Смартфон доступен в двух расцветках: графитовой черной и синей.

Напомним, что Pocophone F1оснастили топовым чипсетом Snapdragon 845, системой охлаждения на базе тепловых трубок, 6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128/256 ГБ флэш-памяти, 6,18 дюймовым дисплеем с разрешением 2246:1080 пикселей, сдвоенной основной камерой с 12 Мп датчиком Sony IMX363 и 5 Мп вспомогательным модулем с дифрагмой F/1.9, 20 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки и зарядным устройством Quick Charge 3.0 в комплекте, а также MIUI 9.6 на базе Android Oreo с грядущим обновлением до MIUI 10 на базе Android Pie.