Xiaomi Qin AI Assistant Pro с вытянутым экраном

Официально представлен смартфон Xiaomi Qin AI Assistant Pro, который является слегка улучшенной версией оригинального устройства. Главная фишка новинки в вытянутом дисплее — у него соотношение сторон составляет 22,5:9. Это даже больше, чем у новых смартфонов компании Sony, которые пользуются достаточно высокой популярность на рынке и могут похвастаться определенным удобством при просмотре фильмов. Однако у Xiaomi Qin AI Assistant Pro экран еще более вытянутый, что выглядит интересно и крайне необычно. Вопрос только в том, стоит ли отдавать за гаджет свои деньги, если это главная фишка. Пока что говорить об этом рано, так как производитель не называет цену и мы не можем сравнить устройство с потенциальными конкурентами.