Xiaomi Qin F22 Pro появился в продаже

Компания Xiaomi выпустила в китайскую продажу смартфон Qin F22 Pro, который оценен в 150 долларов. Новинку оснастили 3,5-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 640:960 пикселей и кадровой частотой 60 Гц, крупными физическими кнопками, восьмиядерной платформой MediaTek G85, 4 ГБ ОЗУ LPDDR4 и 64 ГБ флеш-памяти, селфи-камерой разрешением 2 Мп, расположенной в нижнем правом углу устройства, тыльной камерой на основе 8-Мп датчика изображения Sony IMX219, батареей ёмкостью 2150 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт, размерами 147:58:9 мм, массой 116 граммов и предустановленной операционной системой Android 12.