Xiaomi Redmi 10 получает обновление MIUI 13 и Android 12 по всему миру

Xiaomi представила MIUI 13 и Android 12 для Redmi 10, одного из многих бюджетных смартфонов, которые продает компания. Redmi 10 имеет дисплей с частотой 90 Гц, процессор MediaTek Helio G88 SoC и 6 ГБ оперативной памяти.

Согласно Xiaomi, версия V13.0.1.0.SKUMIXM доступна только для тестировщиков Mi Pilot. Тем не менее, веб-сайт опубликовал ссылку на zip-файл для скачивания обновления. Кроме того, версия V13.0.1.0.SKUMIXM занимает 2,5 ГБ и предназначена для глобальной ветки MIUI. Если вы хотите обновиться до MIUI 13 на своем Redmi 10, то вам следует зарегистрироваться в Mi Pilot, которую вы можете сделать через официальную платформу Mi. Обратите внимание, что вы должны быть готовы предоставить свой идентификатор учетной записи Mi и номер IMEI вашего устройства, чтобы стать тестировщиком Mi Pilot. Кроме того, вы можете участвовать в программе Mi Pilot только в том случае, если вам исполнилось 18 лет. Xiaomi отмечает, что тестировщики Mi Pilot также должны быть способны самостоятельно восстановить свой смартфон в случае сбоя прошивки.