Xiaomi Redmi 13C стал доступен в России со скидкой

Сегодня в России стартовал недорогой смартфон Xiaomi Redmi 13C со специальным ценником. Этот недорогой смартфон, построенный на базе процессора MediaTek Helio G85. Восьмиядерный чип с тактовой частотой до 2 ГГц. Он уже встречался ранее в смартфонах и зарекомендовал себя балансом между производительностью, энергопотреблением и мощностью.

Представлен смартфон в нескольких вариантах исполнения в зависимости от объема встроенной памяти. Это модели объемами 128 и 256 Гбайт, а также 4, 6 или 8 Гбайт. При этом поддерживается автоматическое выделение из внутреннего накопителя, увеличивая объем оперативной вдвое.

Установлен 6.74-дюймовый дисплей с частотой обновления 90 Гц. Это IPS-матрица с сертификацией TUV. Качество достаточно высокое, подходит под выполнение различных задач.

За съемку в Xiaomi Redmi 13C отвечает 60 Мп основная камера с увеличенной скоростью съемки и точной фокусировкой. Аккумулятор с емкостью 5000 мАч, поддерживающий быструю зарядку PowerDelivery с мощностью 18 Вт. Ее хватает на день активного использования.
Xiaomi Redmi 13C на ОЗОН (Купон: REDMI13C4)
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