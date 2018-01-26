Xiaomi Redmi 5 с 4 ГБ ОЗУ выпустили в Китае

Компания Xiaomi представила в Китае новую версию бюджетного смартфона Redmi 5, который был представлен в декабре прошлого года. Изначально аппарат продавался в версиях с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, а также 3 + 32 ГБ памяти. Новая вариация предлагает 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Xiaomi Redmi 5 с 4+32 ГБ уже доступен для покупки в Китае по цене около 174 долларов.

Напомним, что Xiaomi Redmi 5 получил 5,7-дюймовый дисплей с разрешением HD+ (1440:720 пикселей) и соотношением сторон 18:9, 12 Мп основную и 5 Мп фронтальную камеры, 8-ядерный чипсет Snapdragon 450, 2/3 ГБ оперативной и 16/32 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор на 3300 мАч, поддержку двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС.