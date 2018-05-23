Xiaomi Redmi 6 засветился на живых фото...

В сети появились фотографии, на которых, как утверждает источник, изображен смартфон Xiaomi Redmi 6. Судя по всему, перед нами прототип устройства, поскольку верхняя часть с информационной панелью выглядит недоделанной. Напомним, что Redmi 5 был представлен в декабре прошлого года. Что до Redmi 6, то ему прочат 6-дюймовый дисплей с разрешением HD+, 3 ГБ оперативной памяти и восьмиядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 625. Цена устройства составит 999 юаней или около 155 долларов. Есть вероятность, что Redmi 6 будет анонсирован 31 мая одновременно с флагманом Xiaomi Mi 8.