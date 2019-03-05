Xiaomi Redmi 7 слили в сеть

Появилась новая интересная информация о смартфоне Xiaomi Redmi 7, который вроде как в ближайшее время планируют показать на официальной презентации. Новинка выглядит крайне интересно и получит сразу три камеры на тыльной панели, чтобы вы могли снимать классные кадры и получали от этого удовольствие. К сожалению, помимо камер ничего больше не раскрыли. Есть только информация про дисплей с разрешением 1520 на 720 точек, процессор на восемь ядер и оперативную память на 2, 3 или 4 гигабайта. Остальные параметры мы сможем узнать уже после официального анонса, когда смартфон покажут широкой аудитории и можно будет как-то оценивать его на фоне конкурентов. Да и стоимость было бы неплохо узнать, чтобы сравнить с другими смартфонами этого класса.