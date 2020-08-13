Xiaomi Redmi K30 Pro продают со скидкой

Производители смартфонов начали радовать своих потенциальных покупателей достаточно интересными решениями на рынке. Например, некоторые компании стали весьма активно продавать свои гаджеты дешевле спустя какое-то время после релиза. Например, этим же может похвастаться смартфон Xiaomi Redmi K30 Pro, который на момент старта продаж казался достаточно дорогим удовольствием, а сейчас этот продукт стал более доступным и его можно приобрести за 399 долларов. Это достаточно доступный гаджет получается, ведь при таких характеристиках и возможностях устройство действительно обладает морем преимуществ по сравнению с основными конкурентами. Ждем понижения стоимости в нашем регионе и тогда можно будет говорить более предметно.

Комментарии и отзывы Xiaomi Redmi K30 Pro
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