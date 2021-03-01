Xiaomi Redmi K40 Pro уже можно предзаказать

Некоторое время назад смартфон Redmi K40 Pro был официально представлен, а теперь доступен для предварительного заказа на сайте Giztop. Этот флагман, который оснащен таким же 6,67-дюймовым дисплеем Super AMOLED и защитой Corning Gorilla Glass 5, что и Redmi K40, но при этом отличается мощным процессором и более продвинутой системой камер. В то время как Redmi K40 работает на Snapdragon 870 5G и восьмиядерном процессоре, Redmi K40 Pro работает на процессоре Snapdragon 888 с графическим процессором Adreno 660. Мощная тройная задняя камера также дополнена основной камерой на 64 МП (48 МП для Redmi K40), сверхширокой камерой на 8 МП и макросъемкой на 5 МП. Также Xiaomi Redmi K40 Pro имеет аккумулятор емкостью 4520 мАч и быструю зарядку 33 Вт, которая заряжает ваш телефон до 100% всего за 52 минуты.

Комментарии и отзывы Xiaomi Redmi K40 Pro
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