Xiaomi Redmi K50 будет иметь сканер отпечатков пальцев под дисплеем

Серия Xiaomi Redmi K50 приближается, и в отчетах из Китая утверждается, что новые устройства получат сканеры отпечатков пальцев под дисплеем. Основной причиной, о которой говорилось, была визуальная эстетика и лучшая защита смартфона.

Серия Redmi K40 переместила сканер сбоку, дублируя его в качестве клавиши питания. Бренд Xiaomi сделал это, чтобы сократить часть производственных затрат на телефоны, эффективно сохраняя низкую цену для клиентов. Тот же источник также утверждает, что Redmi K50 Pro+ будет иметь чипсет Snapdragon 898, построенный по 4-нм техпроцессу. Qualcomm не подтвердила название или технологический процесс своей следующей флагманской платформы, поэтому новый Redmi высшего уровня появится не ранее декабря - именно тогда выйдет новый Snapdragon.