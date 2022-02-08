Xiaomi Redmi Note 11 4G появился в списке Geekbench с Snapdragon 680

Прошло чуть более двух месяцев с момента дебюта Xiaomi Redmi Note 11 4G в Китае, и похоже, что устройство теперь направляется в Индию, хотя и с другим чипсетом. Новый список Geekbench для Xiaomi 2201117TI, который как предполагается, является Redmi Note 11 4G, показывает что устройство оснащено чипсетом Qualcomm Snapdragon 680 с 6 ГБ оперативной памяти.

Телефон набрал 376 баллов в одноядерном тесте и 1580 баллов в многоядерном тесте. Список также показывает, что телефон работает под управлением Android 11. Xiaomi собирается представить Redmi Note 11S и Redmi 11 в Индии завтра.