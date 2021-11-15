Xiaomi Redmi Note 11T 5G: характеристики и дата выпуска

Источник также поделился характеристиками Redmi Note 11T 5G, включая Dimensity 810 SoC, 6,6-дюймовый дисплей FullHD + 90 Гц и аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой 33 Вт. Скорее всего, смартфон будет работать под управлением Android 11 из коробки и будет иметь три варианта памяти - 6 ГБ / 64 ГБ, 6 ГБ / 128 ГБ и 8 ГБ / 128 ГБ. Redmi Note 11T 5G будет иметь в общей сложности три встроенные камеры - 16-мегапиксельную камеру для селфи на передней панели, 50-мегапиксельную основную камеру на задней панели и сверхширокую камеру на 8 мегапикселей. Смартфон будет предлагаться в цветах Stardust White, Matte Black и Aquamarine Blue, но его цена неизвестна.