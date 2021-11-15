Xiaomi Redmi Note 11T 5G: характеристики и дата выпуска

Суббренд Xiaomi Redmi представил серию Redmi Note 11 в прошлом месяце, состоящую из трех смартфонов - Redmi Note 11 , Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro + . В настоящее время они эксклюзивны для Китая и, по слухам, появятся на международных рынках в первом квартале 2022 года с чипами Snapdragon. Но новый отчет предполагает, что глобальное развертывание начнется в этом месяце, так как Redmi, запустит Redmi Note 11T 5G в Индии 30 ноября.

Источник также поделился характеристиками Redmi Note 11T 5G, включая Dimensity 810 SoC, 6,6-дюймовый дисплей FullHD + 90 Гц и аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой 33 Вт. Скорее всего, смартфон будет работать под управлением Android 11 из коробки и будет иметь три варианта памяти - 6 ГБ / 64 ГБ, 6 ГБ / 128 ГБ и 8 ГБ / 128 ГБ. Redmi Note 11T 5G будет иметь в общей сложности три встроенные камеры - 16-мегапиксельную камеру для селфи на передней панели, 50-мегапиксельную основную камеру на задней панели и сверхширокую камеру на 8 мегапикселей. Смартфон будет предлагаться в цветах Stardust White, Matte Black и Aquamarine Blue, но его цена неизвестна.
Комментарии и отзывы Xiaomi Redmi Note 11T 5G
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