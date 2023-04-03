Xiaomi Redmi Note 12 4G получил 108-Мп камеру

Компания Xiaomi представила смартфон Redmi Note 12 Pro 4G, который основан на 8-нм 8-ядерной платформе Qualcomm Snapdragon 732G с тактовой частотой до 2,3 ГГц, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, селфи-камерой на 16 Мп, тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 8 Мп (сверхширик), 5 Мп (макро) и 2 Мп, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 67-Вт быстрой зарядки, адаптерами Wi-Fi и Bluetooth, поддержкой NFC, боковым дактилоскопическим сенсором, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, 3,5-мм аудиогнездом, предустановленной ОС Android 12 с фирменной оболочкой MIUI 13. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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