Xiaomi Redmi Note 5 рассекретили за день до анонса

В сети утекли пресс-материалы с подробными характеристиками смартфонов Xiaomi Redmi Note 5 Pro и Redmi Note 5, официальный анонс которых должен состояться завтра, 14 февраля. Итак, оба устройства получили безрамочный дизайн, сканер отпечатков пальцев на задней панели и ёмкие аккумуляторы. Старшую версию оснастили 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей) и соотношением 18:9, 8-ядерным чипсетом Snapdragon 636, 3, 4 или 6 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти, 20 Мп фронтальной и двойной 12+5 Мп основной камерами, а также аккумулятором на 4000 мАч. Модель Redmi Note 5 отличается процессором Snapdragon 625, 12-Мп основной и 5-Мп фронтальной камерами, а также отсутствием опции с 6 ГБ ОЗУ.