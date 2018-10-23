Xiaomi Redmi Note 6 Pro оценен в 18 тысяч рублей

Компания Xiaomi поделилась подробностями российского релиза бюджетного смартфона Redmi Note 6 Pro, который был представлен чуть меньше месяца назад. Аппарат доступен для предварительного заказа в версии на 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти по цене 17 990 рублей. Розничные продажи стартуют уже 25 октября.

Напомним, что смартфон оснастили 6,26 дюймовым дисплеем с разрешение Full HD+ (2160:1080 пикселей) и соотношением сторон 19:9, который занимает 86% площади передней панели, чипсетом Qualcomm Snapdragon 636, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, сдвоенной фронтальной камерой на 20 Мп и 2 Мп с разблокировкой по лицу, сдвоенной основной камерой на 12 Мп и 5 Мп, аккумулятором на 4000 мАч, а также 3,5 мм разъемом для наушников. В качестве операционной системы здесь используется операционная система Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI 9.