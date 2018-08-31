Xiaomi Redmi Note 6 Pro получит SoC Snapdragon 660

Несколько дней назад авторитетный искатель утечек Роландт Квандт сообщил о том, что компания Xiaomi готовит к выходу смартфон Redmi Note 6 Pro. Об устройстве было известно лишь то, что он будет построен либо на процессоре Snapdragon 660, либо 670. Сегодня индийские источники уточнили этот момент – выбор разработчиков пал все-таки на старую добрую платформу Snapdragon 660. Также сообщается о конфигурациях с 3/32 ГБ оперативной и флеш-памяти и 4/64ГБ. В первую очередь смартфон выйдет именно в Индии, а затем появится в других странах.