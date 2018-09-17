Xiaomi Redmi Note 6 Pro получит четыре камеры и АКБ на 4000 мАч

2018-09-17, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Redmi Note 6 Pro; [290]
В сети появились подробности о смартфоне Xiaomi Redmi Note 6 Pro, который еще не был представлен официально. Это случилось благодаря утечке фотографии устройства с фирменной пленкой на экране. Итак, аппарат получит 6,26-дюймовый дисплей с соотношением сторон 19:9 и разрешением Full HD+, 3-4 ГБ оперативной и 32-64 ГБ встроенной флеш-памяти, двойную основную камеру на 5 Мп и 12 Мп (скорее всего, как в Mi A2 Lite), сдвоенную фронтальную камеру на 20 Мп и 2 Мп, аккумулятор на 4000 мАч и сканер отпечатков пальцев на задней панели. Что до процессора, то здесь ожидается одна из этих моделей: Snapdragon 636, Snapdragon 632 или 670.


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