Xiaomi: Redmi Note 7 на 30% надежнее предыдущего поколения Redmi

Еще до официального анонса Redmi Note 7 компания Xiaomi всячески подчеркивала прочность своего смартфона. Сегодня один из боссов Xiaomi и глава Redmi Лу Вейбинг вновь коснулся этой темы. Согласно подтвержденным с производства Redmi Note 7 данным, процент брака у новинки на 30% ниже, чем у предыдущего поколения Redmi. Что любопытно, конкретная модель названа не была.

Напомним, что Redmi Note 7 оснащается 6,3-дюймовым IPS LTPS дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, яркостью 450 кд/кв.м, контрастностью 1500:1 и 84% цветового пространства NTSC, процессором Snapdragon 660, сдвоенной тыльной камерой с новым 48 Мп датчиком Samsung GM1 и 5 Мп вспомогательным сенсором, 13 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки от адаптера мощностью 18 Вт, портом USB-C и 3,5-мм разъемом для наушников.