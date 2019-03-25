Обзор особенностей Xiaomi Redmi Note 7 3/32GB

На прошлой неделе сразу несколько производителей представили свои бюджетные смартфоны, но больше всех внимания заслужил, безусловно, Redmi Note 7 от Xiaomi, который традиционно обладает лучшим сочетанием цены и возможностей.

- Redmi Note 7 стал самым крупным обновлением в истории линейки, - отметил глава подразделения Xiaomi в России Юй Мань. - Смартфон обладает лучшей в своем классе камерой, быстрым процессором, надежным корпусом и емким аккумулятором. Также я уверен, что фанаты по достоинству оценят его очень привлекательную цену.

В Redmi Note 7 значительно обновился дизайн: теперь как спереди, так и сзади телефон покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 5. Инженеры, следуя тренду последних лет на «безрамочность», снабдили смартфон экраном с соотношением сторон 20:9 и разрешением 2380x1080, тем не менее, отказавшись как от «чёлки», так и сомнительных решений с выезжающими камерами: 6,3-дюймовый экран имеет аккуратный каплевидный вырез под фронталку.

Цветовой охват NTSC — 84%, что делает дисплей Redmi Note 7 одним из лучших решений в своем классе.

Не обошлось и без «многокамерности»: сенсор от Samsung ISOCELL Bright GM1 на 48 Мп дополняет модуль на 5 Мп, реализующий эффект боке. При съемке используется технология Samsung Tetracell, объединяющая четыре пикселя в один субпиксель размером 1,6 мкм. Такой способ позволяет улавливать больше света, а значит, и получать качественные снимки при плохом освещении.

При съемке задействуется ИИ, позволяющий получать качественные фото при ночной съемке, определять сцены и, в соответствии с ними, выставлять настройки, заниматься «украшательством» лиц и многое другое. Фронтальная камера тут на 13 Мп и также снабжена ИИ.

«Сердцем» Redmi Note 7 является восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660 с частотой 2,2 ГГц и графическим чипом Adreno 512. Объем оперативной памяти: от 3 до 6 ГБ, постоянной – от 32 до 128 ГБ, есть поддержка microSD.

Не забыли и об автономности: в телефон встроен аккумулятор на 4 000 мАч, обеспечивающий полные сутки работы при высокой активности, а, чтобы не пришлось долго ждать, пока аппарат восполнит заряд, тут имеется поддержка Qualcomm Quick Charge 4. Для обеспечения качественного звучания, в телефоне используется аудиочип Smart PA.

Из остальных приятностей: разъем USB Type-C, ИК-порт для управления бытовой техникой, разъем mini jack для наушников, сканер отпечатков пальцев и защита от брызг и дождя.

Уверенная в качестве своего продукта, Xiaomi дает расширенную гарантию на телефон – 18 месяцев, вместо традиционных 12. Redmi Note 7 будет продаваться в цветах «Космический черный», «Нептуновый синий» и «Туманный красный».

Цена на модель с 3 ГБ + 32 ГБ составит 13 990 рублей, с 4 ГБ + 64 ГБ —15 990 рублей. Ну, а если вы хотите действительно сэкономить, то советую заглянуть на Mi.com или AliExpress Tmall в день старта продаж, поскольку с 10.00 до 13.00 28 марта, можно будет приобрести Redmi Note 7 всего за 10 990 рублей!

Совместно со смартфоном, Xiaomi представили также еще одну новинку – IP-камеру Mi Home Security Camera Basic 1080p. Устройство способно снимать высококачественное видео в разрешении FullHD, и сразу же транслировать его на экран смартфона. Обладая широкоугольным объективом на 130 градусов, камера поможет следить за своим домом из любой точки планеты. Цена на новинку составит 2 290 рублей.