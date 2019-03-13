Xiaomi Redmi Note 7 в версии на 128 гигабайт памяти

На протяжении длительного времени производители смартфонов увеличивают объем встроенной памяти на своих смартфонах, так как считают, что это позволит им привлечь внимание потенциального покупателя. Однако, это привело к тому, что сейчас смартфон с памятью на 32 гигабайта, к примеру, считается каким-то простеньким и бюджетным, хотя многим хватило бы и 16 гигабайт пространства для пары игр и приложений. Теперь в продажу поступил смартфон Xiaomi Redmi Note 7, который предстал перед покупателями в версии на 128 гигабайт памяти. Многие считают, что это идеальный объем на текущий момент, так как производитель не тратит слишком уж много средств на покупку модуля памяти и тем самым не повышает стоимость конечного продукта слишком уж сильно.