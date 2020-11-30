Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G доступен для предварительного заказа

Xiaomi недавно представил три новых телефона серии Redmi Note 9, одним из которых является Redmi Note 9 Pro 5G.

Это устройство уже выставлено для предварительных заказов за 269 долларов США. Смартфон может похвастаться обновленными характеристиками и поддержкой сверхбыстрого подключения 5G. Он доступен в трех цветовых вариантах - розовом, черном и синем.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G оснащен восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 750G и графическим процессором Adreno 619. Он работает под управлением MIUI 12 на базе Android 10 и имеет на выбор до 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища. Дисплей смартфона имеет частоту обновления 120 Гц и сертифицирован для воспроизведения HDR10. Слой Gorilla Glass 5 сверху обеспечивает дополнительную защиту от падений.

Флагман Xiaomi включает в себя установку с четырьмя камерами 108MP + 8MP + 2MP + 2MP с 16-мегапиксельной селфи-камерой, расположенной в вырезе. Задние камеры могут записывать видео 4K UHD со скоростью 30 кадров в секунду с поддержкой EIS. Redmi Note 9 Pro 5G также имеет стереодинамики, боковой датчик отпечатков пальцев и порт Type-C для зарядки. Его батарея емкостью 4820 мАч поддерживает быструю зарядку 33 Вт.