Xiaomi Redmi Note 9 Pro засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Redmi Note 9 Pro, который вместе со стандартной моделью Redmi Note 9 будет представлен уже 12 марта. Согласно бенчмарку, аппарат оснащается восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon с тактовой частотой до 1,8 ГГц, 6 ГБ оперативной памяти и операционной системой Android 10. В одноядерном тестировании смартфон набрал 569 баллов, а в многоядерном – 1755 баллов. Ранее стало известно, что аппарат получит поддержку быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. Вероятно, обе модели получат соответствующий адаптер в комплекте поставки.