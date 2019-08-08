Xiaomi Redmi c камерой на 64 Мп и затизерила новинку с камерой на 108 Мп

Компания Xiaomi провела мероприятие Future Image Technology Communication Meeting в Пекине, на котором поделилась некоторыми подробностями о своих будущих камерофонах.

Производитель официально подтвердил, что выпустит смартфон Redmi с камерой Samsung ISOCELL Bright GW1 на 64 Мп. Этот сенсор использует 1/1.7-дюймовый сверхбольшой датчик, который на 38% больше, чем у предшественника. Также GW1 получил функцию объединения четырёх пикселей в один, гибридный 3D HDR, «умное» ISO и технологию ISOCELL Plus. Она обеспечивает высокую цветопередачу и повышает чувствительность на 15%.

Точные сроки выхода смартфона производитель не сообщил, но его покажут уже в ближайшие месяцы. Если верить слухам, то это будет Redmi Note 8.

В конце презентации генеральный директор Xiaomi Лин Бин (Lin Bin) ещё затизерил устройство с датчиком Samsung на 108 Мп. Когда выйдет смартфон — неизвестно. Возможно, этим аппаратом окажется флагман Xiaomi Mi Mix 4.