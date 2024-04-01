Xiaomi SU7 придётся ждать 7 месяцев

Сегодня на официальном сайте компании Xiaomi появилась информация о том, что время ожидания на получение купленного автомобиля Xiaomi SU7 составляет целых семь месяцев. Здесь стоит отметить, что автомобиль был представлен всего трое суток назад — тогда состоялась официальная презентация и были открыты предварительные заказы. Впрочем, хотя длительные времена ожидания доставки может огорчить потенциальных покупателей, сложно винить в этом саму Xiaomi. Подразделение по производству электромобилей компании всё ещё находится на начальной стадии развития — для компании это первый электромобиль, да и автомобиль в целом. Кроме того, масштабирование производства для такого сложного продукта занимает время, ведь это производство не смартфона, а целого транспортного средства.

Впрочем, для рынка автомобилей это не такая уж новость — некоторые автомобили нужно ждать годами. Эксперты объясняют столь высокую популярность на новый автомобиль подходом компании Xiaomi к вопросу ценообразования. Стандартная модель стоит всего 215900 юаней (это около 27900 евро). Это заметно дешевле большинства конкурентов в Китае, при этом сама компания на локальном рынке безумно популярная и пользуется огромным спросом среди аудитории. Возможно, в следующем году производитель сможет нарастить продажи автомобиля, но пока что складывается ощущение, что ждать новинку придётся больше года — спрос не упал, а значит, в течение недели раскупят ещё сотни тысяч автомобилей.