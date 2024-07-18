Xiaomi анонсировала Redmi K70 Ultra Championship Edition

Серия смартфонов Redmi K70 была представлена ещё в конце ноября 2023 года — тогда она была реализована моделями Redmi K70 и K70 Pro. При этом стоит отметить, что линейка смартфонов до сих пор не получила свою топовую модель Redmi K70 Ultra, которую должны представить уже завтра, 19 июля. Более того, за день до мероприятия компания Xiaomi сообщила, что у смартфона будет специальное издание, которое многих явно заинтересует. Речь идёт о смартфона Redmi K70 Ultra Championship Edition, который создан в сотрудничестве с Lamborghini. Похоже, что специальная версия будет доступна в двух цветовых вариантах — зелёном и, конечно же, жёлтом. Дизайн этой версии смартфонов вдохновлён суперкаром Huracan Super Trofeo EVO2, автомобилем, созданным для международной гоночной серии Lamborghini Super Trofeo.

Кроме того, компания Xiaomi уже раскрыла некоторые детали о стандартной версии Redmi K70 Ultra. Он будет оснащён процессором MediaTek Dimensity 9300+ со сложной системой охлаждения на базе испарительной камеры. Дисплей с частотой 120 Гц использует диммирование до 60 нит и переключается на ШИМ с частотой 3840 Гц (не путать с частотой обновления дисплея) в случае необходимости. Это достаточно производительное устройство для тех, кто хочет играть в шутеры или гонки на максимальных настройках графики. Вопрос только в стоимости смартфона — если он будет дешевле текущих флагманов, то популярность ему гарантирована. Все детали узнаем уже завтра на презентации.