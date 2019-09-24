Xiaomi анонсировала беспроводные наушники Mi Air 2 True Wireless Earphones

Компания Xiaomi анонсировала полностью беспроводные наушники Mi Air 2 True Wireless Earphones.

Наушники получили систему шумоподавления, два микрофона, сенсорное управление.

Также поддержку кодека LHDC (Low-Delay HD Audio Codec) которая обеспечивает качественную передачу звука по Bluetooth 5.0

Автономность у Mi Air 2 True Wireless Earphones от одного заряда 4 часа. С помощью кейса автономность можно увеличится до 14 часов.

Кейс оснащен портом USB-C и есть поддержка быстрой зарядки.

Наушники уже можно предзаказать за 58 долларов США.