Xiaomi анонсировала новую телескопическую камеру

Конференция разработчиков Xiaomi Mi представила ряд новых технологий. Технологии камер, кажется, находятся в центре внимания, поскольку компания объявила о новой команде операторов. Xiaomi также анонсировала новую телескопическую камеру, разработанную группой исследований и разработок бренда.

Технология камеры имеет выдвижную конструкцию с перископической линзой, способной обеспечить увеличение светового потока на 300% и увеличение четкости на 20%.

Xiaomi черпает вдохновение из традиционных камер и самостоятельно разрабатывает новую технологию выдвижных объективов. У нового объектива есть два основных преимущества. Один из них - большая диафрагма, которая увеличивает количество получаемого света на 300%, что может улучшить эффекты ночной фотографии.

Также камера оснащена новой технологией защиты от сотрясения, которая обеспечивает лучшую стабильность изображения. Таким образом, резкость изображения увеличивается на 20%, и вы можете сделать четкий снимок, на который не повлияет, даже если рука трясется при попытке сделать снимок.

Компания не объявила когда будет выпущена технология, и неясно, какой мобильный телефон будет первым использовать этот механизм.
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