Xiaomi анонсировала подарочную коробку Xiaomi CIVI Winter Limited

Xiaomi CIVI — это эксклюзивное устройство для Китая. Это вторая попытка компании создать лайфстайл-смартфоны после серии Mi CC9. Спустя почти четыре месяца после выпуска телефон получает специальную подарочную коробку.

Xiaomi анонсировала ограниченную серию Xiaomi CIVI. Официально он называется Xiaomi CIVI Winter Limited Gift Box. Как следует из названия, эта версия телефона поставляется в новой розничной упаковке. Кроме того, как и ожидалось, в коробке есть несколько подарков.

Коробка состоит из трех плюшевых аксессуаров. К ним относятся чехол для смартфона, сумочка для переноски телефона и мяч, который можно прикрепить к шнурку.

Говоря об устройстве, Xiaomi CIVI имеет имеет 6,55-дюймовый изогнутый дисплей FHD + с частотой 120 Гц (10-битный OLED) с Dolby Vision, чипсет Qualcomm Snapdragon 778G, 64MP (широкоугольный) + 8MP (сверхширокий) + 2MP (макро), 32MP селфи-камеру, двойные стереодинамики с поддержкой Atmos, аккумулятор емкостью 4500 мАч и быструю зарядку 55 Вт.