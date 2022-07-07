Xiaomi анонсировала проектор Mi Laser Ultra-Short Throw FHD

Компания Xiaomi представила устройство для дома, проектор - Mi Laser Ultra-Short Throw FHD.

Mi Laser Projector — это ультракороткофокусный проектор, который можно разместить на расстоянии от 5 до 50 см от стены. Проектор способен проецировать изображение размером до 150 дюймов по диагонали в разрешении 1080p.

Яркость проекта составляет 5000 люмен, а контрастность 3000:1. Высокое качество изображения обеспечивается за счет использования передовой технологии лазерного флуоресцентного отображения (ALPD 3.0) и ряда других функций.

Mi Laser Ultra-Short Throw Projector стоит около 1770 долларов. На данный момент, Xiaomi Mi Laser Ultra-Short Throw FHD запущен в Западной Африке.