Xiaomi анонсировала смартфон Poco M3 с чипсетом Snapdragon 662

Xiaomi представила новый смартфон Poco M3. Poco M3 представлен в ярких цветах, синем, желтом и черном.

Poco M3 будет иметь 6,53 дюймовый дисплей с разрешением FullHD+. Производительность должен обеспечить чипсет Snapdragon 662 с 4 Гб оперативной памяти. Емкость аккумулятора составляет 6000 мАч. Для хранения файлов доступно 64 Гб памяти, также будет версия с 128 Гб.

Смартфон оснащен боковым отпечатком пальцев. Основная камера 48 МП, для селфи снимков есть 8 МП сенсор. С коробки устройство работает на Android 10 c MIUI 12.

Стоимость версии 4/64 ГБ составляет 149 долларов, а вариант 4/128 ГБ обойдется в 169 долларов.
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