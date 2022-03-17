Xiaomi анонсировала смартфоны Redmi K50 Pro и Redmi K50

Xiaomi анонсировала смартфоны Redmi K50 и K50 Pro. Пара имеет одинаковый корпус и большинство своих ключевых характеристик, хотя Pro имеет более мощные камеры, более быструю зарядку и лучший чипсет, а также до 512 ГБ встроенной памяти.

Redmi K50 Pro может похвастаться чипсетом MediaTek Dimensity 9000, изготовленным по 4-нанометровому техпроцессу TSMC, и ядром ARM Cortex-X2 с тактовой частотой до 3,05 ГГц. Телефон имеет семислойную систему охлаждения с охлаждающей камерой для контроля температуры. Redmi K50 работает на чипсете Dimensity 8100 , о котором было объявлено ранее в этом месяце.

Оба телефона K50 имеют 6,7-дюймовые AMOLED-дисплеи с разрешением QHD+ (3200 x 1440 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Панели также защищены стеклом Gorilla Glass Victus и оба телефона используют один и тот же 20-мегапиксельный сенсор Sony IMX596 для селфи-камеры.

Redmi K50 Pro оснащен основной камерой на 108 МП с оптической стабилизацией изображения, в которой используется большой сенсор Samsung размером 1/1,52 дюйма. Он сопровождается сверхширокоугольной камерой на 8 МП и макрокамерой на 2 МП. Redmi K50 оснащен 48-мегапиксельной камерой Sony IMX 582 с OIS и такой же сверхширокой 8-мегапиксельной камерой и 2-мегапиксельной макрокамерой.

Оба телефона оснащены Bluetooth 5.3, NFC и MIUI 13. Redmi K50 Pro оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой на 120 Вт, которая должна восполнить заряд аккумулятора с 0 до 100% всего за 19 минут. K50 получает еще большую батарею емкостью 5500 мАч с зарядкой 67 Вт.

Серия Redmi K50 представлена ​​в четырех цветовых вариантах: черный вариант с нано-микрокристаллической задней панелью и сверкающими кристаллами льда. Есть также зеленый, серебристый и синий цвета.

Комментарии и отзывы Redmi K50 Pro
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