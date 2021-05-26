Xiaomi больше не в черном списке США

Ранее на этой неделе суд США вынес постановление, согласно которому Xiaomi была удалена из санкционного списка США. Другими словами, китайский технологический гигант был исключен из правительственного торгового черного списка, который накладывал ограничения на покупку или владение акциями любым лицом в США. Бренд также сообщил, что Окружной суд США по округу Колумбия издал окончательное постановление, отменяющее присвоение компании Министерством обороны США статуса CCMC. Основатель и генеральный директор бренда Лэй Цзюнь также добавил: «Компания благодарна за доверие и поддержку своих глобальных пользователей, партнеров, сотрудников и акционеров. Компания повторяет, что это открытая, прозрачная, публично торгуемая, независимо управляемая и управляемая корпорация».

Для тех, кто не знает, компания столкнулась с давлением со стороны правительства США, как и Huawei — американским компаниям запретили использовать какие-либо торговые соглашения с китайским гигантом, из-за чего у последнего нарушились цепочки поставок и упала прибыль. В судебном документе говорится, что производитель смартфонов и правительство США теперь соглашаются разрешить продолжающийся судебный процесс и положить конец этой противоречивой вражде между Xiaomi и Вашингтоном. Было бы отлично, если бы США отменила санкции и в отношении компании Huawei, которая сейчас не может пользоваться сервисами Google, из-за чего популярность гаджетов сильно упала.